Путин подписал закон о приоритете детей силовиков при зачислении в вузы

Дети служащих МВД и Росгвардии получат приоритет при зачислении в профильные вузы, закон подписал Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает детям сотрудников ОВД, детям граждан, которые отслужили по контракту в войсках нацгвардии 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, которых уволили со службы в указанных органах после 20 и более лет службы, преимущественное право зачисления в ВУЗы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии.

При этом приоритет на зачисление отдается детям экс-сотрудников, которые ушли со службы, достигнув предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет на пенсию пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности. Все они должны иметь стаж службы 20 лет и более.

При этом дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить приоритет при поступлении «при условии успешного прохождения вступительных испытаний».

Авторами законопроекта стали главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев. Они уточнили, что при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации преимущественное право есть у детей военнослужащих, сотрудников ОВД и нацгвардии, а также уволенных из этих структур со стажем 20 и более лет.

«При этом на детей сотрудников ОВД и войск национальной гвардии, поступающих в ВУЗы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», — отметили авторы в пояснительной записке.