Власть 18 марта 2023, 12:02 Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД РИА «Новости»

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Граждане России смогут отказаться от гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно тексту законопроекта, если россияне, имеющие гражданство Украины и направившие заявление в украинские государственные органы о выходе из него, не получили ответа, то их лишат гражданства Украины автоматически дня подачи аналогичного заявления в МВД России.

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Заявление также можно подать на государственном портале «Госуслуги».

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В тексте законопроекта уточняется, что со дня подачи заявления граждане обязаны воздержаться от исполнения обязанностей и реализации прав гражданина Украины. В случае нарушения этой нормы заявитель будет считаться гражданином Украины, а его заявление аннулируют.

В этом случае подать повторное заявление об отказе от украинского гражданства возможно лишь через 10 лет.

Законопроект вступит в силу спустя 90 дней с момента его официального опубликования.