Власть 29 мая 2023, 13:23 Путин подписал закон о праве регионов досрочно отзывать сенаторов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым органы государственной власти регионов страны получат право отзывать своих сенаторов досрочно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Сенатор Российской Федерации — представитель от субъекта Российской Федерации — может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта <…>, принявшего решение о наделении его полномочиями», — говорится в законе.

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Однако представление нельзя внести в течение года с момента наделения сенатора полномочиями, а также менее чем за три месяца до истечения их срока. Если Совфед примет по представлению отрицательное решение, власти региона смогут снова подать его как минимум через полгода.

Также закон подразумевает, что на пост сенатора нельзя назначать причастных к работе запрещенных в России организаций.

Госдума приняла документ 18 мая, Совфед одобрил его через шесть дней. В силу он вступит с сегодняшнего дня.