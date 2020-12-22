Путин подписал закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин утвердил новые правила формирования Совета Федерации. Среди них — квота на пожизненное место в верхней палате парламента для бывших президентов.

Подписанный главой государства закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ привел порядок формирования Совфеда в соответствие с конституцией. В его составе окажутся представители от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, бывшие президенты России в статусе пожизненного сенатора и не более 30 назначаемых главой государства представителей Российской Федерации. Из числа последних пожизненно могут получить назначение не более семи человек. У остальных представителей РФ срок полномочий ограничен шестью годами.

Президент имеет право, но не обязан назначать сенаторов. Воспользоваться такой возможностью глава государства может по своему усмотрению в любое время.

Пожизненными сенаторами закон предлагает назначать тех граждан, которые имеют «выдающиеся заслуги перед страной» как в государственной, так и в общественной деятельности.

Экс-президенты приобретают должность сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Их можно подать однократно в любой момент руководителям государства, прекратившим полномочия как в связи с истечением срока, так и досрочно.

Действие документа распространяется в том числе на экс-глав государства, полномочия которых были прекращены до принятия закона.