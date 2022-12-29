29 декабря 2022, 17:54
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсии
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.
Реклама
Наказание предусматривается за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, их финансирование и пропаганду. За склонение к диверсиям, вовлечение в них, вербовку или финансирование таких акций предполагается до 15 лет лишения свободы со штрафом или пожизненное заключение. Если все это происходит с использованием служебного положения, штраф увеличивается, при этом также возможно пожизненное наказание. За организацию преступления в этой сфере можно получить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Наконец, пособничество в этих преступлениях грозит лишением свободы на срок до 20 лет.
Реклама
Ранее закон буквально за считаные дни приняла Госдума и одобрил Совфед.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
Уголовное дело
Законы
Владимир Путин
Реклама
Реклама