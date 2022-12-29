Власть 29 декабря 2022, 17:54 Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Реклама

Наказание предусматривается за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, их финансирование и пропаганду. За склонение к диверсиям, вовлечение в них, вербовку или финансирование таких акций предполагается до 15 лет лишения свободы со штрафом или пожизненное заключение. Если все это происходит с использованием служебного положения, штраф увеличивается, при этом также возможно пожизненное наказание. За организацию преступления в этой сфере можно получить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Наконец, пособничество в этих преступлениях грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

Реклама

Ранее закон буквально за считаные дни приняла Госдума и одобрил Совфед.

Документ вступает в силу со дня опубликования.