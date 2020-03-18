Путин подписал закон о поправках в бюджет на три года

Параметры бюджета изменили, чтобы реализовать меры из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно поправкам, расходы бюджета в 2020 году увеличатся на 162,7 миллиарда рублей — до 19,67 триллиона рублей, в 2021 году — на 556,9 миллиарда рублей, до 21,19 триллиона рублей, а в 2022 году — на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. На реализацию мер Путина в течение трех лет уйдет 4,57 триллиона рублей,

Среди предложенных президентом мер, на которые выделили дополнительные средства, значатся пособия семьям с детьми от трех до семи лет; выплаты маткапитала за первенца; организация бесплатного горячего питания для младших школьников и модернизация первичного звена здравоохранения.