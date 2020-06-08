Путин подписал закон о поддержке людей и бизнеса во время пандемии

Согласно новому закону, из налогооблагаемых доходов у организаций и ИП исключают суммы списанной задолженности по кредитам, которые взяли на сохранение рабочих мест. Эта же мера коснется и начисленных по этим кредитам процентов.

От НДФЛ освободят стимулирующие выплаты работникам организаций социального обслуживания. Самозанятым вернут в полной мере сумму уплаченных налогов за прошлогодние доходы.

Бизнесу в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшат на величину минимальной оплаты труда. В документе указаны еще ряд первостепенных мер. Закон должен обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить последствия пандемии нового вируса.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприниматели уже получили более трех миллиардов рублей по программе льготного кредитования в период распространения 2019-nCoV.