Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Депутаты поддержали увеличение акцизов на вино с 2020 года Подробнее

Сейчас в России отечественные тихие и игристые вина, у которых защищено географическое указание и наименование места происхождения, облагаются акцизом по льготной ставке. В 2020 году по действующему законодательству ставка для шампанского составила бы 14 рублей за литр, для вина — 5 рублей. Для напитков иностранного происхождения акциз был бы выше: 19 рублей для вина, 37 рублей для шампанского.

С 1 января 2020 года акцизы для российских и зарубежных напитков из-за внесенных изменений в Налоговый кодекс РФ будут выровнены, а также повысятся ставки по ним. Вина (включая фруктовые) предполагают акциз 31 рубль за литр в следующем году, игристые вина — 40 рублей за литр.

Согласно новому закону, введен акциз на виноград (в 2020 году 30 рублей за тонну) и виноматериалы (31 рубль за литр), виноградное сусло (32 рубля за литр) и фруктовое сусло (33 рубля за литр).

Те, кто производит вино из винограда, выращенного на территории России, будут иметь право на налоговый вычет. Он будет рассчитан с применением повышающего коэффициента.