Путин подписал закон о неприкосновенности для экс-президентов

Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов. Экс-глав государства нельзя будет допросить или обыскать не только за действия, совершенные на посту, но и в любое другое время.

Лишение неприкосновенности экс-президента России теперь будет проходить по усложненной процедуре. Запускать процесс будут по решению большинства депутатов Госдумы, а не по инициативе Следственного комитета. Его должны будут поддержать Совфед, Верховный и Конституционный суды.

Бывшего руководителя Российского государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить или обыскать. Неприкосновенность распространяется на жилье, транспорт, документы, багаж и переписку.