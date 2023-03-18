Власть 18 марта 2023, 12:30 Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки об участниках СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации, вне зависимости от их статуса, и за распространение фейков о них. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает ужесточение наказания за дискредитацию участников СВО и распространение недостоверной информации о военнослужащих и добровольцах.

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Если раньше максимальное наказание за дискредитацию ВС России за рубежом составляло до пяти лет лишения свободы, то теперь — до семи лет.

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Закон вносит и поправки в статью, регулирующую ответственность за фейки о военнослужащих ВС России и добровольцах. Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В среду, 15 марта, сенаторы поддержали закон о защите добровольцев СВО от фейков и дискредитации.