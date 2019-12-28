Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Согласно тексту документа, специальные изолированные комнаты для курения оборудуют системами вентиляции.

Помещения появятся в зонах ожидания зарегистрированных на рейс пассажиров, которые уже прошли предполетный досмотр, а также в зонах для пассажиров транзитных рейсов. При этом курилки разместят таким образом, чтобы они не попадались на глаза некурящим пассажирам.

Этот закон сначала приняла Госдума 12 декабря, а 23 декабря одобрил Совет Федерации.

После того, как этот документ приняли в нижней палате парламента, Общероссийское движение за права курильщиков предложило рассмотреть вопрос о возвращении курилок в поезда дальнего следования.

Поправку о запрете курения в зданиях аэропортов внесли в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» шесть лет назад. С тех пор для курения в российских аэропортах курящим гражданам приходилось выходить на улицу.