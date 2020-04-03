Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы во время коронавируса. Предприниматели и простые граждане смогут получить полугодичные отсрочки по своим займам.

Ранее Государственная дума и Совет Федерации одобрили законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Разработать его поручил президент Владимир Путин Центробанку и Минфину.

Согласно документу, предприниматели смогут получить отсрочки до шести месяцев для погашения долга и уплаты процентов по кредитам. За время таких каникул бизнесу не будут начисляться штрафы и пени, а банки не смогут требовать досрочного погашения долга или взятую под залог недвижимость.

Предпринимателям и физическим лицам надо будет подать заявку на кредитные каникулы до 30 сентября этого года и в течение 90 дней после этого предоставить документы, подтверждающие убытки (30% и более) в связи с ограничительными мерами, которые вводит правительство для борьбы со вспышкой коронавируса.

Накануне Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни в России до 30 апреля.