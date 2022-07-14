Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию СМИ России за границей

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за границей. В частности, генпрокурор теперь сможет запрещать в России деятельность иностранного средства массовой информации в случае «враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом».

Кроме того, генеральный прокурор получит исключительное право лишать СМИ лицензии за распространение «противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации» либо информации, выражающей «явное неуважение обществу, государству, конституции». То же касается информации, направленной на дискредитацию российской армии и связанной с антироссийскими санкциями. Журналистам придется нести ответственность даже за воспроизведение сообщений, которые дискредитируют российскую армию.

Недружественные действия или ограничения в отношении российских СМИ за рубежом грозят иностранным журналистам лишением аккредитации.

Отечественные СМИ сразу лишать лицензии за недостоверные сообщения не будут — в случае нарушения за ними остается «право на ошибку». Работу ресурса приостановят на три месяца (на полгода — за повторное нарушение). По решению Роскомнадзора лицензию можно будет досрочно восстановить, если СМИ удалит ложные сообщения.