28 апреля 2023, 14:32
Путин подписал закон «О гражданстве РФ»
Путин подписал закон о гражданстве, упрощающий получение российского паспорта иностранцами
Президент России Владимир Путин подписал новый закон «О гражданстве РФ». Теперь некоторым иностранцам будет легче получать российский паспорт. Документ появился на официальном портале правовой информации.
По закону требования для приема в гражданство страны уменьшили для 20 категорий лиц. Возможность в упрощенном порядке получить российский паспорт есть у иностранцев, которые заключили контракт не менее чем на год о службе в ВС России.
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Теперь будет действовать и институт прекращения российского гражданства. Мера начнет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство. Российский паспорт могут изъять у человека, если его действия создают угрозу для нацбезопасности страны.
Люди, которые приобрели гражданство по рождению, никогда не смогут его потерять. Закон начнет действовать через 180 дней после подписания.
Законы
Владимир Путин
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