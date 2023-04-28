Важное 28 апреля 2023, 14:32 Путин подписал закон «О гражданстве РФ» Путин подписал закон о гражданстве, упрощающий получение российского паспорта иностранцами Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон «О гражданстве РФ». Теперь некоторым иностранцам будет легче получать российский паспорт. Документ появился на официальном портале правовой информации.

По закону требования для приема в гражданство страны уменьшили для 20 категорий лиц. Возможность в упрощенном порядке получить российский паспорт есть у иностранцев, которые заключили контракт не менее чем на год о службе в ВС России.

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Теперь будет действовать и институт прекращения российского гражданства. Мера начнет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство. Российский паспорт могут изъять у человека, если его действия создают угрозу для нацбезопасности страны.

Люди, которые приобрели гражданство по рождению, никогда не смогут его потерять. Закон начнет действовать через 180 дней после подписания.