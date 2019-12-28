    28 декабря 2019, 20:42

    Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании единых организационных и технических основ для зачисления несовершеннолетних в детские сады в порядке электронной очереди. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
    Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

    Изменения внесут в статьи 67 и 98 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    Статья 67 дополнится новым положением. Согласно нему, принимать детей в дошкольные организации будут с помощью региональных информационных систем. В этом поучаствуют органы исполнительной власти субъекта России или органы местного самоуправления. Информацию из региональных систем будут направлять в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

    Контролировать федеральную систему поручили правительству РФ.

    На едином федеральном, либо региональном портале государственных и муниципальных услуг родители получат индивидуальный номер заявления, информацию о дате его подачи, статусе обработки и об основаниях изменения. Также взрослые узнаю о последовательности выделения места в детсаде, получат документ о зачислении ребенка в учреждение.

    Из региона в единую федеральную систему будут передавать информацию о количестве детей в детсадах и числе ребят, нуждающихся в получении мест в дошкольном учреждении.