Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

Изменения внесут в статьи 67 и 98 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 67 дополнится новым положением. Согласно нему, принимать детей в дошкольные организации будут с помощью региональных информационных систем. В этом поучаствуют органы исполнительной власти субъекта России или органы местного самоуправления. Информацию из региональных систем будут направлять в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Контролировать федеральную систему поручили правительству РФ.

На едином федеральном, либо региональном портале государственных и муниципальных услуг родители получат индивидуальный номер заявления, информацию о дате его подачи, статусе обработки и об основаниях изменения. Также взрослые узнаю о последовательности выделения места в детсаде, получат документ о зачислении ребенка в учреждение.

Из региона в единую федеральную систему будут передавать информацию о количестве детей в детсадах и числе ребят, нуждающихся в получении мест в дошкольном учреждении.