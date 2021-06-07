Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). До этого выход из договора утвердили в Госдуме и Совете Федерации.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — сказано в документе, который с подписью Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

В середине мая Госдума приняла закон. Вслед за депутатами 2 июня сенаторы единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу. За него проголосовали 152 человека. Как говорится в материалах, причиной для прекращения действия ДОН стало решение США выйти из этого многостороннего соглашения.

В пояснительной записке к закону президент ранее указывал, что 22 ноября 2020 года «США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников Договора, достигнутый при его заключении».

Договор по открытому небу начал действовать в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.