Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому отождествление СССР и нацистской Германии наказывается штрафом. Максимальная сумма штрафа — 100 тысяч рублей.

По данным ТАСС, закон запрещает публично отождествлять действия руководства СССР и руководства нацистской Германии и ее стран-союзников, а также отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Штраф за это правонарушение составляет для обычных людей от одной до двух тысяч рублей или возможен арест до 15 суток. Для юридических лиц —штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

Если это уже не первый случай, то граждане могут быть оштрафованы на сумму 2,5 до пяти тысяч рублей или арестованы на 15 суток. Штраф для юридических лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 15 суток.