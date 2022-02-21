Путин поговорил с главами ДНР и ЛНР после признания республик

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Во время своего обращения к россиянам он заявил, что страна незамедлительно признает суверенитет республик. После этого он поговорил с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР», — отметил он в своей речи.

Путин подписал указы сразу после телеобращения президент в Кремле — сперва о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. После подписания указов президент с ними побеседовал.