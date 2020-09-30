Путин подписал указ о призыве на военную службу 128 тыс. человек

«Президент подписал Указ „О призыве в октябре — декабре 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву“», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в этот срок призовут 128 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Весной 2019 года в армию пошли 135 тысяч призывников, а осенью 132 тысячи новобранцев.