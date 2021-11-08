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    08 ноября 2021, 21:44

    Путин подписал указ об утверждении основ государственного стратегического планирования

    Путин утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования

    Анатолий Минкин

    Указ о координации мер правительства для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности и других сфер государственной политики подписал президент России Владимир Путин. Документ под названием «Об утверждении Основ государственного планирования в сфере стратегического планирования» опубликован на портале правовой информации.

    Путин подписал указ об утверждении основ государственного стратегического планирования

    В тексте указа говорится, что основная цель стратегического планирования — это объединение усилий законодательной и исполнительной власти для достижения установленных показателей в сфере государственной политики.

    К ним относится создание условий долгосрочного и устойчивого развития России, взаимодействие всех органов власти для реализации национальных приоритетов, формирование эффективной системы планирования для учета рисков социально-экономического развития и национальной безопасности.

    Кроме того, туда включили эффективное использование ресурсов, привлечение инвесторов для долгосрочного вложения средств.

    Координировать деятельность органов власти и следить за реализацией установленных планов будут по указам президента России.