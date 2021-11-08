Путин подписал указ об утверждении основ государственного стратегического планирования

Указ о координации мер правительства для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности и других сфер государственной политики подписал президент России Владимир Путин. Документ под названием «Об утверждении Основ государственного планирования в сфере стратегического планирования» опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что основная цель стратегического планирования — это объединение усилий законодательной и исполнительной власти для достижения установленных показателей в сфере государственной политики.

К ним относится создание условий долгосрочного и устойчивого развития России, взаимодействие всех органов власти для реализации национальных приоритетов, формирование эффективной системы планирования для учета рисков социально-экономического развития и национальной безопасности.

Кроме того, туда включили эффективное использование ресурсов, привлечение инвесторов для долгосрочного вложения средств.



Координировать деятельность органов власти и следить за реализацией установленных планов будут по указам президента России.