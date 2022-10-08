Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту | 360°

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Происшествия
08 октября 2022, 21:08
Отели Крыма подтвердили, что туристы могут задержаться на сутки без оплаты
Эксклюзив
08 октября 2022, 21:02
«Испытание бдительности». Усталость могла стать причиной ЧП на Крымском мосту
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Армия
08 октября 2022, 20:40
Россиянам объяснили, могут ли врача призвать на должность фельдшера по мобилизации
Мир
08 октября 2022, 20:28
Посольство России направило ноту протеста Молдавии из-за враждебной акции возле дипмиссии
Культура
08 октября 2022, 20:27
Выставка истории шоколада открылась в Москве
Эксклюзив
08 октября 2022, 20:21
Общежитие для сотрудников проектного бюро «Радуга» открыли в Дубне
Транспорт
08 октября 2022, 19:54
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Крымского моста
Эксклюзив
08 октября 2022, 19:46
Взрыв на Крымском мосту — темная история
Власть
08 октября 2022, 19:43
Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту