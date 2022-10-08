Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту | 360°

Власть 08 октября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

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Viber Путин подписал указ об усилении защиты транспорта на Крымском мосту Путин подписал указ об усилении защиты энергомоста между Россией и Крымом РИА «Новости»

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Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода и энергомоста между Крымом и материковой Россией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Заявление ведомства процитировал ТАСС.

«Возложить на ФСБ России полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым», — написали авторы законопроекта.

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Они отметили, что охрана указанных магистралей со стороны ведомства будет осуществляться во время использования этих узлов связи. Также в документе указано, что новые требования введены для повышения эффективности защиты указанных трасс через Керченский пролив.

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Ранее сообщалось, что организаторы происшествия на Крымском мосту могли приурочить свое злодеяние к юбилею Росгвардии. По словам депутата Андрея Альшевских, именно это ведомство занималось безопасностью магистрали на момент аварии.

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