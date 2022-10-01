Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 ноября | 360°

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Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 ноября

Президент России Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 ноября

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Осенний призыв в 2022 году начнется на месяц позже — с 1 ноября. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в этом году осенний призыв на военную службу начнется 1 ноября, а завершится 31 декабря. Солдаты-срочники будут проходить службу на территории России, уточнил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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«Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч человек. Это меньше, чем прошлой осенью более чем на 7,5 тысячи человек» — процитировал его ТАСС.

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По словам контр-адмирала, предстоящий набор никак не связан с проведением спецоперации на Украине. призывников направят на комплектацию всех видов и родов войск Вооруженных сил.

«При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот», — отметил Цимлянский.

Он напомнил, что число призывников определяется указом президента еще до старта призывной кампании.

Владимир Путин

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