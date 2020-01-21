Путин подписал указ об изменении структуры правительства

Президент России Владимир Путин своим указом изменил структуру исполнительной власти. В частности, ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа. Его функции передали Министерству экономического развития.

Как сообщило РИА «Новости», у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе, один первый.

Правительство будет руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА.

Управлять Росимуществом вместо Минэкономразвития будет Минфин.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Первым вице-премьером РФ назначен Андрей Белоусов. Свои посты в кабмине сохранили Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев, который также стал полпредом в ДФО.

Новые должности заняли Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Сергей Шойгу и Сергей Лавров сохранили свои должности — министр обороны и министр иностранных дел. Ольга Любимова была назначена министром культуры.Владимир Колокольцев остался на посту министра внутренних дел, Александр Новак стал министром энергетики, Евгений Дитрих был назначен министром транспорта, Максут Шадаев — министром связи. Дмитрий Кобылкин получил пост министра природных ресурсов и экологии, а Денис Мантуров остался на посту министра промышленности и торговли.

Михаил Мурашко бал назначен министром здравоохранения. Дмитрий Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства. Остался на должности министра строительства и ЖКХ Владимир Якушев, и Евгений Зиничев, сохранивший за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Остался на должности министра финансов Антон Силуанов. Получил пост министра просвещения Сергей Кравцов. Новым министром спорта стал Олег Матыцын. Делами по развитию Дальнего Востока и Арктики будет заведовать Александр Козлов. Министром труда и соцзащиты стал Антон Котяков.

Президент РФ Владимир Путин отметил очень большое обновление правительство, но назвал его сбалансированным.