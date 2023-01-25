Власть 25 января 2023, 17:15 Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины Президент Путин закрепил в указе понятие брака как союза мужчины и женщины Сайт мэра и правительства Москвы

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Понятие брака как «союза мужчины и женщины» закреплено в указе, который подписал сегодня президент России Владимир Путин. Изменения внесли в Основы государственной культурной политики, сообщили на сайте Кремля.

Документ дополнили абзацем о «защите традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины». Также в основы культурной политики включили пункт о создании условий для воспитания и развития детей «на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и защите интересов детей.

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Помимо этого, в стране будут в приоритетном порядке поддерживать культурную деятельность, направленную на сохранение традиционных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды.

В начале января СК уже возбудил первое в России дело о пропаганде ЛГБТ. Уголовному преследованию подверглось издательство «Попкорн букс», которое продолжило распространять запрещенную литературу после вступления в силу закона о запрете пропаганды ЛГБТ в стране.