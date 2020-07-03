«Мы приняли это решение вместе». Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
По словам президента, изменения вступят в силу по воле народа. «Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной», — заявил Путин.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись «на все 100%». Она подчеркнула, что голосование прошло спокойно и безопасно. Только на 23 участках в российских регионах результаты признали недействительными — там были нарушения.
Накануне ЦИК обработал 100% протоколов, по итогам явка составила 67,97%. Голос за поправки отдали 77,92% россиян, против высказались 21,27%.
Поправки к Конституции разрабатывала специальная рабочая группа исходя из предложений президента, депутатов и сенаторов и общественных организаций. После их приняли в Госдуме, а Конституционный суд признал законными. С 25 июня по 1 июля россияне сделали свой выбор и отдали свои голоса в поддержку обновленного закона страны.