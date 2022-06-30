Президент России Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере. Это необходимо из-за недружественных действий иностранных государств в адрес страны.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юрлицами и физлицами обстоятельств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа <…>, в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры», — сказано в тексте указа.

Кроме того, Путин продлил временный порядок ввоза в Россию пестицидов и агрохимикатов — он будет действовать до конца 2022 года. Ранее ввозить в страну пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска на государственной границе разрешали до 1 июля текущего года.

Также в это время можно было вести государственный надзор в области безопасного обращения с агрохимикатами и пестицидами при ввозе их в Россию. Сделать это разрешалось на складах или в других местах временного хранения. Новый указ продлил действие перечисленных мер до 31 декабря 2022 года включительно.