Путин подписал указ о создании замены Спецстроя

Минобороны РФ объяснили причины ликвидирования Спецстроя Подробнее

«Постановляю создать публично-правовую компанию „Военно-строительная компанию“», — сказано в документе.

Отмечается, что новая компания создается с целью «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры»

Согласно указу, «Военно-строительная компания» будет находится в Москве, а полномочия учредителя отдадут Минобороны РФ.

Зимой 2016 года Спецстрой решено было упразднить указом президента, а его функции передать военному ведомству. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут созданы восемь ФГУПов для строительства специальных объектов министерства.

Спецстрой полностью ликвидировали 27 сентября 2017 года. Тогда вышел указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства».