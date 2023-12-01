Власть 01 декабря 2023, 01:54 Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково Путин на фоне контрсанкций передал доли УК аэропорта Пулково «Холдингу ВВСС» Freepik

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Воздушные Ворота Северной Столицы“ (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково — прим. ред.) принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited), подлежит передаче в собственность общества „Холдинг BBCC“ в порядке и на условиях, определенных правительством РФ», — сказано в публикации.

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Согласно документу, такие меры нужны для защиты национальных интересов в связи с воздействием антироссийских ограничений.

В ООО «Холдинг ВВСС» войдут 14 компаний. Среди них — Fraport AG, ООО «Бизнес Финанс», Thirthy seventh investment company, Bahrain mumtalakat holding company, Felmen ventures limited, Mevelida LTD и другие.

Ранее Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов российского гражданства и принесении присяги гражданина. Такие действия связаны с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ».