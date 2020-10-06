Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

«В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации „Фонд защиты детей“», — сказано в документе.

В указе уточняется, что в качестве учредителя фонда от имени России будет выступать Министерство просвещения и науки. Ведомство будет участвовать в формировании основных видов деятельности фонда и поддерживать реализацию его целей. Кроме Минпросвещения, в состав организации вошли также «Российский детский фонд» и Союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

Высшим органом управления фонда служит созываемый по решению совета организации съезд. Руководить советом будет председатель Фонда защиты детей, которого съезд будет избирать на пять лет. Путин поручил правительству страны с 2020-го года предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий, связанных с деятельностью фонда.