Путин подписал указ о создании антикоррупционной системы «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании системы против коррупции «Посейдон». Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“» — распорядился российский лидер.

В системе будет содержаться информация о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов или требований по противодействию коррупции. Координатором системы будет администрация президента, а ее оператором выступит Федеральная служба охраны (ФСО).

Помогать в использовании системы будет Министерство труда и социальной защиты. Внутренними пользователями «Посейдона» станут должностные лица и самостоятельные подразделения администрации президента. Внешними пользователями могут быть федеральные и региональные госорганы, Центробанк, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании, а также другие организации и лица, определяемые координатором системы.