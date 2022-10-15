Путин подписал указ проведении сделок с недружественными нерезидентами | 360°

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Путин подписал указ проведении сделок с недружественными нерезидентами

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Сделки нерезидентов из недружественных стран с акциями финансовых организаций России правительственная комиссия будет одобрять в количестве более 1%. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечено в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, нерезиденты из недружественных государств не смогут купить или продать акции финансовых организаций более чем на 1% акций.

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России будет заниматься рассматриванием всех сделок по изменению долей российских банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовых организаций, если одной из сторон является представитель из недружественной страны.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому три банка и два института развития вывели из-под российских санкций.

Владимир Путин

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