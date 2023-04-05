Власть 05 апреля 2023, 23:34 Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи Freepik.com

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи. Ориентировочная дата — февраль–март 2024 года. Правительству поручили разработать план подготовки мероприятия и определить источники финансирования. Текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Глава государства указом утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. В него вошли члены правительства. Возглавил оргкомитет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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В задачу оргкомитета входит взаимодействие с органами власти для оперативного решения задач и информирование президента о предложениях в рамках фестиваля.

Правительству также поручили оказывать содействие в освещение Всемирного фестиваля молодежи в СМИ.

Идею проведения молодежного фестиваля российскому президенту подала одна из участниц встречи Путина со студентами 25 января. Она предложила повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.