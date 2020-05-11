Путин подписал указ о продлении полномочий губернаторов

Режим нерабочих дней прекращает действовать в России с 12 мая. Однако несколько введенных ранее санитарных ограничений в связи с распространением коронавируса сохранится. Окончательное решение об их отмене примут губернаторы. Их полномочия своим указом продлил президент России Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что полномочия губернаторов по введению и смягчению принимаемых мер продлеваются. Они могут приостанавливать деятельность фирм и предприятий, нарушающих рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, они могут вводить порядок передвижения граждан и транспорта в случае особой необходимости.

Сами организации, если их работу приостановили, должны сохранять заработную плату сотрудников.

Ограничения на работу не должны распространяться на организации, где идет непрерывный технологический процесс, медицинские учреждения и аптеки, продуктовые магазины и предприятия по обеспечению продуктами и товарами первой необходимости.

В перечень входят организации, которые выполняют неотложные работы по обеспечению нормальной жизни жителей. Банки и финансовые компании, которые занимаются расчетами и платежами, а также фирмы по ремонту и разгрузке.

Руководители регионов должны помогать и оказывать поддержку предприятиям и организациям, которые не входят в федеральный список отраслей, особо пострадавших от пандемии.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что режим нерабочих дней завершится 12 мая. Однако введенные ранее ограничения не будут распространяться на граждан старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, под запретом останутся массовые мероприятия. Режим нерабочих дней начал действовать в России с 30 марта, после чего несколько раз продлевался.