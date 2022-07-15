Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Советской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Оргкомитет по подготовке мероприятий в честь знаковой даты возглавит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Путин подчеркнул, что разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сыграл особое значение для достижения победы в ВОВ.

В связи с приближающимся 80-летием этого исторического события президент РФ постановил образовать оргкомитет по подготовке к празднованию юбилейной даты 2 февраля 2023 года под председательством Медведева.

Путин также поручил правительству за ближайший месяц утвердить с Медведевым состав оргкомитета, совместно с оргкомитетом «Победа» разработать и утвердить план основных мероприятий и рекомендовать властям регионов РФ также присоединиться к этой работе.