Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины пребывать в России без ограничения сроков. Указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Условие пребывания — прохождение государственной дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование. Уже находящиеся на территории России граждане ДНР, ЛНР и Украины должны в течение 30 дней пройти идентификацию личности и обследоваться.

После чего они также будут вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей одному из родителей детей-школьников, живущих на территориях республик Донбасса, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Речь идет о детях, которые пойдут в школы этих регионов не позднее 15 сентября 2022 года.