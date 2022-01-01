Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с коронавирусом. Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

В указе отмечается, что медики награждены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Согласно документу, 18 врачей и медработников награждены орденом Пирогова, девять — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени , 36 — медалью Луки Крымского.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского президент учредил в июне 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Оба знаменитых медика, в чью честь названы награды, жизнью и деятельностью связаны с Крымом и военными действиями. Пирогов является основоположником русской военно-полевой хирургии. Этой наградой удостаиваются граждане за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий. А Лука Крымский (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

Такие награды присуждаются работникам сфер медицины и здравоохранения.

Ранее президент России Путин наградил работников культуры орденами «За заслуги перед Отечеством». Ордена получили музыкант Александр Розенбаум, актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский.