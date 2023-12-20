Власть 20 декабря 2023, 01:06 Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV доли в российских активах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указы о введении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в ответ на западные санкции, которыми он фактически передал под российский контроль доли немецкой компании Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом». Об этом сообщил РБК.

Речь идет о компаниях, работающих на газовых месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. Непосредственно передачей долей займется правительство.

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Планируется, что доли приобретут АО «СОГАЗ» и «Газовые технологии». Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев активов.

Ранее Владимир Путин продлил ограничения для недружественных инвесторов до конца 2025 года. Глава государства сохранил в силе запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических российских предприятиях.