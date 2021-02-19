Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром машин

Президент России Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра транспортных средств. Инспекторы ГИБДД должны будут контролировать техосмотр автомобилей.

В закон предполагается внести изменения, дополнив его подпунктом «а». В данном подпункте рассказывается, что сотрудники ГИБДД будут контролировать технический осмотр автомобилей. «Осуществление государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств», — сказано в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, инспекция имеет возможность участвовать в техническом осмотре автобусов в подпункте «г» данного закона, что также следует из документа. В том порядке, который определит правительство РФ.

МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с этой даты.