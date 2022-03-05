Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям погибших военных

Семьи российских военных, погибших при спецоперации на Украине или в Сирии, получат дополнительную выплату в размере пяти миллионов рублей. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, семьям военных и росгвардейцев России, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса или в Сирии, дополнительно выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей.

При этом единовременные дополнительные выплаты не повлияют на получение других выплат и предоставление мер социальной поддержки, которые прописаны в федеральном и региональном законах. Еще президент подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей.

«Президент России Владимир Путин подписал указ „О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей“», — сообщила пресс-служба Кремля.

Спецоперация продолжается на Украине 10-й день. Стороны готовятся к третьему раунду переговоров. По итогам первых двух встреч делегации России и Украины договорились организовать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей.