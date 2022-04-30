Путин подписал указ о выплатах командированным в Донбасс и их семьям

Единовременную выплату в пять миллионов рублей получат семьи погибших россиян, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики. Если же человек получил ранение во время поездки в Донбасс, то выплата составит три миллиона рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Указ президента распространяется на командированных в Донбасс лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, или сотрудников учреждений, занимавшихся помощью населению или восстановлением разрушенных объектов инфраструктуры.

В случае гибели таких людей в Донбассе или смерти от полученных ранений в течение года после возвращения их семьи получат пять миллионов рублей. Если же работник получил увечье во время командировки, то ему полагается единовременная выплата в три миллиона рублей.

Вторым указом президент России распространил эти выплаты на волонтеров, которые отправились в Донецкую и Луганскую народные республики. Этим документом Росмолодежь совместно с ассоциацией волонтерских центров должна разработать порядок отбора добровольцев, готовых поехать в Донбасс. ФСБ и Министерство обороны обеспечат безопасное пересечение границы.