Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе Россиян. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Федеральному правительству и региональным властям президент поручил обеспечить мероприятия связанные с призывом и проведением военных сборов. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Военные сборы для находящихся в запасе россиян проводятся каждый год. В ходе мероприятия резервисты отрабатывают и совершенствуют навыки боевой выручки. На основании указа президента Минобороны направляет приказы в региональные военкоматы, которые занимаются рассылкой повесток.

Продолжительность военных сборов не может превышать двух месяцев, а вызывать резервистов могут не чаще, чем раз в три года. Общее время военных сборов резервиста за все время его пребывания в запасе не может превышать 12 месяцев.

Повестку на сборы не получат сотрудники правоохранительных органов, МЧС, таможни, служащие авиационного и железнодорожного транспорта, а также морского и речного флотов.