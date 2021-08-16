Президент России Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального законов от 25 декабря 2008 г. „О противодействии коррупции“ постановляю утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021–2024 годы», — указано в документе.

В марте глава государства на коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что борьбе с коррупцией стоит уделить особое внимание. В частности, это касается таких сфер, как использование муниципального и государственного имущества, предоставление госуслуг, а также размещение и реализация гражданских и оборонных заказов.