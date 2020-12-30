Путин подписал ряд законов перед Новым годом. Вот самые важные изменения

Молодежь постареет

Российский лидер подписал закон, согласно которому молодежью теперь будут считаться люди от 14 до 35 лет. До настоящего момента молодежью называли лиц до 30 лет.

Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Изменения конкретизируют, кто именно относится к этим категориям. Также документом вводится в законодательство новое понятие «специалист по работе с молодежью».

Блокировка за цензуру

С 2021 года иностранным платформам, где будут блокировать российские СМИ, генпрокурор по согласованию с МИД РФ имеет право присвоить статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ».

Наказанием за цензуру может стать блокировка ресурса либо отдельных страниц, замедление трафика и штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Судья может выбрать как одну, так и несколько мер.

Реестр нарушителей будет вести Роскомнадзор. Эксперты считают, что новый закон может коснуться Twitter, Facebook и YouTube.

Физлица тоже иноагенты

Теперь иностранным агентом могут признать не только организацию, но и физическое лицо и незарегистрированные политические НКО. Статус иноагента они могут получить, если их политическая деятельность финансируется из-за рубежа.

Новый закон будет регулировать уведомительный порядок учета общественных объединений, которые работают на территории России без государственной регистрации и получают иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

СМИ должны будут маркировать материалы физических лиц и организаций, которые обладают статусом иноагента.

Уголовка для иноагентов

Физические лица, которые будут признаны иностранными агентами, могут получить тюремный срок до пяти лет. Уголовное дело откроют в том случае, если они будут уклоняться от регистрации иноагентом, после административной ответственности продолжают нарушать установленные для них правила, а также если они собирают данные о национальной безопасности.

Закон ввступит в силу 1 марта 2021 года.

Телефонный номер, который спасет

С 2022 года в России появится единый номер для вызова экстренных служб. Набрав в телефонный трубке 112 , можно вызвать спасателей МЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор». Все этапы обработки вызова будут фиксироваться в карточке, что позволит отразить полную картину произошедшего.

Звонок будет бесплатным, сделать его можно даже при нулевом или отрицательным балансе, а также при отсутствии сим-карты.

Биобезопасность россиян

В ближайшее время в России создадут государственную систему, которая будет производить мониторинг разработок в области биологии, синтетической биологии и генной инженерии. Вводится учет производства и потребления антимикробных лекарств.

Для граждан и организаций определяются права и обязанности в области биологической безопасности и полномочия федеральных и региональных ведомств. Биобезопасность будет обеспечиваться специальными экономическими мерами.

Под действие закона попадет пандемия коронавируса, потому что он предусматривает меры по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Правительство проследит за ценами

Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство будет само решать, когда регулировать цены на продукты.

Сейчас высший исполнительный орган может устанавливать максимальные цены на продукты на 90 дней только в том случае, если в одном или нескольких регионах они в течение месяца выросли на 30% и более.

Правительство может регулировать цены на мясо, яйца, молоко, масло, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

Запрет на перевозку сигарет

Теперь за раз частное лицо ввезти в страну не больше 200 немаркированных сигарет или 50 сигарилл, сигар, или 250 граммов табака. Все вместе можно перевозить с собой не более 250 граммов на человека. Эксперты считают, что это поможет в борьбе с контрабандой. В основном она приходила в Россию из Белоруссии и Казахстана.

Регионы решают сами

У регионов появилось право утверждать программы сноса многоквартирных домов, а жильцам — право 2/3 голосов принимать решение о включении дома в такую программу и 1/3 голосов — о выходе из нее.

Комплексное развитие территории можно будет произвести только на земельных участках, где не меньше половины жилых зданий находятся в аварийном состоянии, ветхие, либо на них находится промзона.