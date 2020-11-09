Путин подписал поправки о Совбезе в федеральный закон

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный закон «О безопасности». Нововведения четко определяют функции Совбеза и запрещают руководству и членам конституционного органа хранить деньги в иностранных банках за рубежом.

В тексте документа, который опубликовал официальный интернет-портал правовой информации, говорится, что Совет безопасности — это конституционный совещательный орган, который помогает президенту России обеспечивать национальные интересы, безопасность личности, общества и государства, поддерживает гражданский мир и согласие в стране и охраняет суверенитет и независимость РФ.

Поправки запрещают руководству и членам Совбеза «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России».

Эти поправки Госдума приняла 28 октября, а Совфед одобрил документ 3 ноября.