Путин подписал новую редакцию закона о порядке возбуждения дел о наркосбыте

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона о наркосбыте. Теперь факт пребывания человека в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Более того, согласно закону, больше не может быть основанием обнаружение в организме человека наркотических или психотропных средств при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт их передачи».

Закон разработан с целью защиты граждан от необоснованного преследования по наркотическим статьям. В декабре закон был отклонен Советом Федерации. Тогда документ предполагал, что уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам.

В начале апреля грузовик со 150 килограммами гашиша задержали на российской границе. В фуре также перевозились испанские оливки.