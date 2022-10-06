Путин подписал изменения в указ об отсрочке от призыва по мобилизации | 360°

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Путин подписал изменения в указ об отсрочке от призыва по мобилизации

Президент РФ Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов

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Президент России Владимир Путин подписал внесение изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочку получат аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов.

«Президент России Владимир Путин подписал указ „О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 „О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации“, — сообщила пресс-служба Кремля.

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Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие в период с 21 сентября — день, когда президент объявил частичную мобилизацию.

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Накануне Путин анонсировал подписание нового указа. Он пояснил, что отсрочку смогут получить учащиеся в аккредитованных колледжах и вузах на очной и очно-заочной форме, аспиранты, студенты ординатуры, учащиеся духовно-образовательных организаций. Речь идет о тех, кто получает такое образование в первый раз.

Изначально Минобороны докладывало, что конкретные категории граждан не требуется призывать в рамках частичной мобилизации, но в документах это не отражалось. Потребовались коррективы.

Владимир Путин

Частичная мобилизация в РФ

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