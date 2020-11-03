Путин поднял флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Церемония прошла в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Виктор Черномырдин» является одним из самых мощных дизель-электрических ледоколов во всем мире. Его водоизмещение составляет 22,3 тысячи тонн. Скорость судна может достигать почти 17 узлов на чистой воде. «Виктор Черномырдин» способен проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров. При этом он будет двигаться со скоростью два узла на переднем и заднем ходу.

На борту экипажа работает команда из 38 человек. Ледокол может работать в автономном режиме 61 стуки. Судно используют для ледокольной проводки и буксировки судов, перевозки и снабжения научных экспедиций в Арктике и Антарктике, а также в качестве пожарного корабля.

«Виктора Черномырдина» построили на «Балтийском заводе» по заказу «Росморпорта». Заказчик подписал акт прима-передачи в конце сентября, однако испытать ледокол пока не могут. Для этого нужен особый лед, который сформируется только в апреле–мае.