Путин поднял бокал за здоровье Михалкова в день его рождения

Сегодня режиссеру и актеру Никите Михалкову исполнилось 75 лет. В связи с этим президент России Владимир Путин решил поздравить его по видеосвязи и поднял бокал шампанского за его здоровье.

«Хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24».

Никита Михалков решил сделать то же самое, а заодно передал главе государства несколько приятных слов.

«Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете. Я, поверьте, искренне предан, без лести. Ваше здоровье, дорогой», — сказал российский режиссер.

Запись поздравления опубликовал Telegram-канал Пул №3.

Также сегодня президент присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда Российской Федерации. Высшую степень отличия актеру присвоили «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Одна из самых известных работ Михалкова — «Утомленные солнцем». За эту картину он получил «Оскар».