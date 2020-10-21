Путин поднял бокал за здоровье Михалкова в день его рождения
«Хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24».
Никита Михалков решил сделать то же самое, а заодно передал главе государства несколько приятных слов.
«Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете. Я, поверьте, искренне предан, без лести. Ваше здоровье, дорогой», — сказал российский режиссер.
Запись поздравления опубликовал Telegram-канал Пул №3.
Также сегодня президент присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда Российской Федерации. Высшую степень отличия актеру присвоили «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Одна из самых известных работ Михалкова — «Утомленные солнцем». За эту картину он получил «Оскар».