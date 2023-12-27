Власть 27 декабря 2023, 19:06 Путин поделился воспоминаниями о первой учительнице Путин рассказал, что запомнил всех своих наставников и первую учительницу Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин признался, что хорошо помнит первую учительницу. Во время осмотра выставки, посвященной наставничеству, он рассказал, что с теплотой вспоминает своих наставников.

«Помню, никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Я редко говорю, но помню ее хорошо. <…> Тамара Павловна ее звали», — процитировало главу государства РИА «Новости».

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Российский лидер отметил, что все учителя и наставники остаются в его сердце.

Ранее, выступая на заседании Госсовета, Путин поручил учредить в России ежегодную премию «Наставник года». Он указал на необходимость сохранить «живой дух наставничества». Президент напомнил, что пять лет назад в стране учредили знак отличия за наставничество. По мнению главы государства, работа регионов, помогающих Донбассу, хорошо иллюстрирует «высокий и благородный смысл наставничества».