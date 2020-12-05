Путин поделился секретом, как сохранять позитивный настрой

В субботу, 5 декабря, прошла видеовстреча Владимира Путина с волонтерами, приуроченная ко Дню добровольца. Президент признался, что общение с ними позволяет ему сохранять позитивный настрой.

«Когда я встречаюсь с такими людьми, с которыми мы общаемся сегодня, настроение, безусловно, становится еще лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу для того, чтобы поддержать таких, как вы», — сказал Путин.

Одна из участниц форума Регина Парпиева отметила, что президент России — очень позитивный человек.

«Как вам удается сохранять этот позитив? Может, есть какой-то рецепт?» — спросила она.

Путин ответил, что никакого рецепта нет. Сохранять позитивный настрой ему помогает общение с волонтерами.

Регина Парпиева ослепла в восемь лет. Несмотря на это, она хочет стать журналистом. Два года назад она исполнила свою мечту — взяла интервью у Владимира Путина. Подготовиться к интервью девушке помогла главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.